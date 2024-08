Acidente fatal: mulher morre ao ser atingida por carreta no Derba

Samu esteve no local para prestar socorro à vítima - Foto: Reprodução | Achei Sudoeste

Uma mulher morreu atropelada por uma carreta de combustíveis, na noite desta quinta-feira, 22, na Estrada do Derba, subúrbio de Salvador. Informações preliminares apontam a vítima é uma técnica de enfermagem que trabalha no Hospital do Subúrbio, mas a informação ainda não foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

A mulheres estava em uma moto no cruzamento que dá acesso a unidade de saúde, quando foi atingida por uma carreta de combustíveis. A vítima foi arrastada para debaixo do veículo e morreu na hora.

Outros motociclistas atravessaram o veículo na pista para prestar apoio até a chegada de uma ambulância do SAMU.



