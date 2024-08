Vídeo: mãe e filha são atropeladas em faixa de pedestre

Uma câmera de segurança registrou o acidente na avenida Carlos Lindenberg. - Foto: Reprodução

Uma mulher de 36 anos com a filha de cinco no colo foram atropeladas por um carro enquanto atravessavam a faixa de pedestres na noite desta quarta-feira, 21, no bairro da Glória, em Vila Velha (ES). As imagens mostram que o sinal estava verde para as duas. O motorista do carro, um Fox preto, fugiu do local sem prestar socorro.

Mara Núbia Borges de 36 anos e Laura Beatriz, de 5, estão internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) de dois hospitais da Grande Vitória. O motorista se apresentou à polícia, foi ouvido e liberado após pagar fiança.

Uma câmera de segurança registrou o acidente na avenida Carlos Lindenberg. As imagens mostram que a mulher começa atravessar a faixa de pedestres com Laura Beatriz no colo, e um veículo vai desacelerando, já o Fox, que passa na faixa do meio, segue em alta velocidade e atropela mãe e filha.

Veja o vídeo:

Na gravação, também é possível notar que a Mara Núbia fica sem reação ao ver o automóvel na direção delas. Quando o carro atinge as duas, elas são arremessadas a aproximadamente 20 metros da faixa de pedestres.



Uma outra câmera pegou o momento em que elas caem na via após o atropelamento. O vídeo mostra ainda que o carro segue até sumir do alcance das imagens.

Testemunhas informaram que o sinal estava fechado para veículos e o motorista fugiu do local.