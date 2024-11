Acidente na Av. São Rafael altera itinerário de 19 linhas de ônibus

Motorista perder o controle do carro em frente ao Hospital São Rafael - Foto: Reprodução | Tv Bahia

Após um acidente de trânsito que resultou na queda de um poste na manhã desta terça-feira, 12, na Avenida São Rafael, 19 linhas que utilizam a via no sentido Pau da Lima, tiveram seu itinerário alterado.

Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), os coletivos passaram a utilizar como rota alternativa as avenidas Gal Costa e Jayme Fygura, até a altura do Assaí Atacadista. Deste ponto, os ônibus seguem seus itinerários de origem. No sentido Avenida Luís Viana Filho, os ônibus circulam sem alterações em seus percursos.

O acidente aconteceu após um motorista perder o controle do carro em frente ao Hospital São Rafael. Um poste foi derrubado com o impacto, arrastando o segundo por meio da fiação que ficou espalhada pela pista.

Com o ocorrido, a localidade ficou sem energia e comércios não abriram. Uma equipe da Coelba também foi acionada para verificar a situação do equipamento de energia e já restabeleceu 84% da energia da região. O trabalho deve ser finalizado apenas no início da tarde.

Agentes da Semob e prepostos da Integra orientam os operadores e monitoram a circulação dos coletivos.