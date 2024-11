Motorista perde controle e derruba dois postes na Av. São Rafael

Localidade ficou sem energia e comércios não abriram - Foto: Reprodução | TV Bahia

Um motorista perdeu o controle do carro na Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 12, derrubando dois postes e gerando a interdição da pista.

Segundo informações da TV Bahia, o veículo teria atingiu um dos equipamentos de energia, em frente ao Hospital São Rafael. Um poste foi derrubado com o impacto, arrastando o segundo por meio da fiação. O veículo segue no local e não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

Devido ao acidente, a fiação ficou espalhada pela pista, interditando a via em que o incidente aconteceu. Já a via no sentido contrário está congestionada.

Com o ocorrido, a localidade ficou sem energia e comércios não abriram. Uma equipe da Coelba também foi acionada para verificar a situação do equipamento de energia e já restabeleceu 84% da energia da região. O trabalho deve ser finalizado apenas no início da tarde.