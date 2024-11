Flagra do A TARDE! Prédio em Alto de Coutos desaba completamente

Por Da Redação, com informações de Bruno Dias

Um imóvel desabou completamente por volta das 14h50 no bairro Alto de Coutos, em Salvador, após ter sua estrutura danificada em um desabamento menor ainda durante a manhã desta segunda-feira, 11.

O desabamento foi registrado pela reportagem do Grupo A TARDE, que está no local para acompanhar os desdobramentos do caso. O imóvel estava vazio e não há registro de feridos.