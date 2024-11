Prédio desaba em Alto de Coutos, Subúrbio de Salvador; assista

Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar buscas - Foto: Bruno Dias | Portal MASSA | AG. A TARDE

Parte de um prédio localizado na rua Jerusalém, em Alto de Coutos, Subúrbio Ferroviário de Salvador, desabou, na manhã desta segunda-feira, 11. As imagens da estrutura após o desmoronamento foram divulgadas nas redes sociais.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizam buscas no espaço em que funciona uma academia, segundo as primeiras informações. O desabamento teria ocorrido por volta das 12h.

Até às 13h25 desta segunda, 11, essa é a única notificação de desabamento parcial ou total em toda a cidade. Foram 19 notificações na Defesa Civil de Salvador (Codesal) até o momento.

