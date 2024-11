Chuva permanece? Confira a previsão do tempo para os próximos dias

Alagamentos foram registrados em Salvador - Foto: Shirley Stolze Ag A TARDE

Fortes chuvas afetam a capital baiana desde o início da manhã desta segunda-feira, 11. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), as temperaturas devem oscilar entre 24°C e 27°C.

Segundo o órgão, o tempo fechado se dá em função da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico que deverá perder força ao longo do dia.

Após registros de alagamentos, algumas regiões da cidade sofreram impactos em relação ao atendimento de transporte público.



Confira a previsão para os próximos dias em Salvador, de acordo com o ClimaTempo:

Na terça-feira, 12, a temperatura mínima será de 24°C e a máxima de 29°C. O dia começará com chuva pela manhã, mas a tarde será de céu parcialmente nublado, com a diminuição das nuvens. À noite, o tempo ficará mais claro, com pouca nebulosidade.

Leia mais

>> Bairros de Salvador têm transporte público afetado após chuvas

>> Bairro do Uruguai fica alagado e imagens impressionam; assista

>> Codesal registra mais de 15 ocorrências após chuvas em Salvador



Na quarta-feira, 13, o dia será de sol alternando com períodos de chuva. A temperatura mínima será de 25°C e a máxima de 29°C. Durante o dia, haverá sol com algumas nuvens e chuvas passageiras. À noite, o tempo ficará firme e sem previsão de chuva.

Já na quinta-feira, 14, a previsão é de sol com algumas nuvens. A mínima será de 24°C e a máxima de 30°C. O dia será predominantemente ensolarado, com algumas nuvens, sem expectativa de chuva. À noite, haverá algumas nuvens no céu.

Na sexta-feira, 15, o dia será de sol com muitas nuvens, com temperatura mínima de 24°C e máxima de 30°C. O dia começará com névoa ao amanhecer, seguido de sol e algumas nuvens. A noite terá poucas nuvens no céu.