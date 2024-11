Bairro do Uruguai fica alagado e imagens impressionam; assista

Alagamento em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O bairro Uruguai, na região da Cidade Baixa, em Salvador, ficou completamente alagado após as fortes chuvas que atingiram Salvador na manhã desta segunda-feira, 11. Vídeos feitos por motoristas impressionam pela quantidade de água.

A principal via de alagamento foi na rua Luiz Régis Pacheco, próximo a entrada do supermercado Assaí. A via dá acesso ao bairro da Calçada e a Baixa do Fiscal, no início da Avenida Afrânio Peixoto (conhecida como Suburbana).

Veja vídeo:

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), são esperadas chuvas moderadas com possibilidade de trovoadas, em Salvador, nesta segunta-feira.

O órgão informa que a previsão se dá em função da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico que deverá perder força ao longo do dia.

As temperaturas devem oscilar entre 24°C e 27°C, com umidade relativa do ar entre 65% e 90%.