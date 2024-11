Salvador e RMS sofrem com alagamentos após chuva forte; veja vídeos

Bairro da Calçada, em Salvador - Foto: Shirley Stolze Ag A TARDE

As ruas de Salvador e RMS ficaram alagadas na manhã desta segunda-feira, 11. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal) as chuvas devem permanecer ao longo do dia, com risco para alagamento e deslizamento de terra.

A condição acontece devido à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno meteorológico que consiste em uma faixa de nuvens e chuvas intensas que se forma entre o sul da Amazônia e o Oceano Atlântico.

Porto da Barra, em Salvador | Foto: Shirley Stolze Ag A TARDE

A equipe de reportagem do A Tarde, registrou alagamento em pontos da capital baiana. Confira: