Acordo é firmado para voos diretos entre Porto e Salvador

O Governo do Estado assinou durante a noite desta quinta-feira (6), juntamente com a TAP Air Portugal, um protocolo de intenções que ampliou as possibilidades de novos voos diretos de Salvador para Porto, em Portugal, a partir de 2025. O documento foi assinado durante reunião no Centro de Operações e Inteligência (COI), em Salvador, na presença do governador Jerônimo Rodrigues e secretários estaduais.

A reunião teve como objetivo a prospecção de mais turistas europeus para a Bahia, com mais um voo sem escala.

"O protocolo da nova rota Porto-Salvador vai impulsionar o turismo, atrair mais visitantes europeus e gerar mais oportunidades para a nossa gente. Um avanço que beneficia não só o turismo, mas toda a economia baiana", declarou Jerônimo durante o ato de assinatura.

De acordo com Maurício Bacellar, secretário do turismo, agora serão realizados estudos que possam atender a necessidade dos dois países e dar início aos voos em 2025.

"A TAP tem uma longa relação com a Bahia. Voa para o nosso estado há mais de 40 anos. Iniciamos, lá atrás, com dois voos semanais e, atualmente, operamos voos diários, ligando Salvador a Lisboa. O Estado quer estender essa conectividade aérea. Então, serão realizados estudos e, em 2025, voltamos a conversar", revelou Maurício Bacellar.

Dados da Embratur apontam que Portugal foi o segundo maior emissor de turistas estrangeiros para o Nordeste com chegada pela Bahia nos últimos sete meses. Foram 8.576 visitantes, com crescimento de 11,65% em relação a 2023.

Além disso, o voo Porto-Salvador, deve aumentar também o número de turistas espanhóis na Bahia. CEO da TAP, Luís Rodrigues detalhou. "O Norte de Portugal tem enorme interesse pelo Nordeste do Brasil e, em particular, pela Bahia. E essa região está ligada ao Norte da Espanha também, que não tem nenhum grande aeroporto internacional. Portanto há muitos galegos que voam por Porto, e a Galícia tem uma significativa presença na Bahia. Temos aí toda uma área de atração, que, para nós, é fantástica”, afirmou Rodrigues.

A Bahia já tem voos diretos de Salvador para Lisboa e Madri e em outubro dará início aos voos para Paris. De outubro de 2023 a abril deste ano, também esteve em teste os voos diretos de Varsóvia, na Polônia, para a capital baiana. O estado recebeu sete mil poloneses durante o período.