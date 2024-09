Acusado de matar primo em colégio de Pernambués é condenado a 16 anos

- Foto: Reprodução

Um homem foi condenado a 16 anos de prisão pelo homicídio qualificado do próprio primo, Max Santos de Oliveira, no bairro de Pernambués, em Salvador, em 2022. O crime foi cometido por vingança em razão de uma desavença relacionada ao tráfico de drogas.

Douglas Silva de Oliveira foi condenado nesta terça-feira, 17, ao regime fechado pelo Tribunal do Júri após denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).

Relembre

Conforme a denúncia da promotora de Justiça Sumaya Queiroz, na manhã do dia 11 de março de 2022, o estudante de 18 anos Max Santos de Oliveira estava no estacionamento do Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro (Cemab), quando foi atingido por vários tiros na cabeça e no pescoço, o que causou sua morte.

Investigações apontaram que eles eram primos e o crime foi realizado "mediante dissimulação", visto que Douglas não era aluno da escola e usou uma camisa do uniforme escolar para ter acesso ao colégio, informando ao vigilante que iria buscar um comprovante de matrícula.

Na época, o Douglas fugiu e foi encontrado após três dias de busca, quando foi cumprida a ordem de prisão temporária.