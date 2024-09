Adolescente suspeito de roubo contra motorista de app é apreendido; vídeo

O crime foi registrado por uma câmera interna do veículo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã deste domingo, 15, um adolescente suspeito de roubar um motorista de aplicativo foi apreendido em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A idade do jovem não foi divulgada.

O roubo ocorreu no sábado, 14, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. A vítima foi abordada por suspeitos que solicitaram uma corrida na região do Abaeté com destino ao bairro São Cristóvão. O crime foi registrado por uma câmera interna do veículo, mostrando o motorista desesperado fora do carro enquanto os assaltantes o levavam.

A Polícia Militar informou que o adolescente foi localizado após uma denúncia e apreendido na Rua Águas Claras Acalanto, no bairro Vida Nova, em Lauro de Freitas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da região.

Veja vídeo do assalto: