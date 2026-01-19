NOTA OFICIAL
Air France atribui desembarque de família baiana à indisciplina
Em nota enviada ao A TARDE, empresa afirma que comandante decidiu pelo desembarque para garantir segurança; família relata prejuízo de R$ 100 mil
Por Jair Mendonça Jr
A companhia aérea Air France apresentou o seu posicionamento ao Portal A TARDE sobre o desembarque de quatro passageiros brasileiros no voo AF 562 (Paris–Salvador), ocorrido em 14 de janeiro.
A empresa contesta o relato da família e afirma que a decisão de retirar o grupo da aeronave foi fundamentada em questões de segurança e comportamento dos passageiros.
Justificativa técnica
Segundo as informações prestadas pela companhia ao Portal A TARDE, o impasse teve origem em uma falha técnica.
A Air France informou que um dos quatro passageiros adquiriu um upgrade para a Classe Executiva no dia da partida, mas o benefício não pôde ser mantido devido à inoperância de um dos assentos da cabine.
A empresa esclareceu que a poltrona em questão foi atribuída a um cliente que já possuía reserva confirmada na Classe Executiva desde o momento da compra original, e não por um upgrade de última hora.
A equipe de solo teria oferecido a reacomodação de todo o grupo na cabine Premium para que permanecessem juntos, proposta que foi recusada pelos passageiros.
Alegação de indisciplina a bordo
No posicionamento enviado à reportagem, a Air France declarou que, uma vez dentro da aeronave, os passageiros adotaram um comportamento "extremamente exaltado" e "inadequado" em relação à tripulação de cabine.
A nota reforça que o comandante realizou reiterados apelos para a manutenção da calma, mas a persistência do comportamento motivou o desembarque compulsório.
A companhia fundamenta a ação na legislação internacional aplicável, alegando a necessidade de garantir o bom andamento do voo, a tranquilidade e a segurança dos demais clientes e tripulantes.
Impacto na operação
A Air France ressalta ainda que a conduta do grupo antes da partida causou atraso na decolagem e gerou insatisfação entre os outros passageiros a bordo.
A empresa encerrou o comunicado reiterando que a segurança é sua prioridade máxima.
