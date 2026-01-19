Air France atribui desembarque de família baiana à indisciplina

Compania declarou que passageiros adotaram comportamento "extremamente exaltado" e "inadequado" - Foto: Acervo pessoal

A companhia aérea Air France apresentou o seu posicionamento ao Portal A TARDE sobre o desembarque de quatro passageiros brasileiros no voo AF 562 (Paris–Salvador), ocorrido em 14 de janeiro.

A empresa contesta o relato da família e afirma que a decisão de retirar o grupo da aeronave foi fundamentada em questões de segurança e comportamento dos passageiros.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Justificativa técnica

Segundo as informações prestadas pela companhia ao Portal A TARDE, o impasse teve origem em uma falha técnica.

A Air France informou que um dos quatro passageiros adquiriu um upgrade para a Classe Executiva no dia da partida, mas o benefício não pôde ser mantido devido à inoperância de um dos assentos da cabine.

A empresa esclareceu que a poltrona em questão foi atribuída a um cliente que já possuía reserva confirmada na Classe Executiva desde o momento da compra original, e não por um upgrade de última hora.

A equipe de solo teria oferecido a reacomodação de todo o grupo na cabine Premium para que permanecessem juntos, proposta que foi recusada pelos passageiros.

Alegação de indisciplina a bordo

No posicionamento enviado à reportagem, a Air France declarou que, uma vez dentro da aeronave, os passageiros adotaram um comportamento "extremamente exaltado" e "inadequado" em relação à tripulação de cabine.

A nota reforça que o comandante realizou reiterados apelos para a manutenção da calma, mas a persistência do comportamento motivou o desembarque compulsório.

A companhia fundamenta a ação na legislação internacional aplicável, alegando a necessidade de garantir o bom andamento do voo, a tranquilidade e a segurança dos demais clientes e tripulantes.

Impacto na operação

Boeing 777-200 | Foto: Divulgação assessoria Air France

A Air France ressalta ainda que a conduta do grupo antes da partida causou atraso na decolagem e gerou insatisfação entre os outros passageiros a bordo.

A empresa encerrou o comunicado reiterando que a segurança é sua prioridade máxima.