Empresário baiano detalha "humilhação" em voo da Air France

Comandante da aeronave solicitou o desembarque imediato dos passageiros - Foto: Acervo pessoal

O empresário baiano Ivan Lopes relatou ao Portal A TARDE um incidente ocorrido no voo AF 562 da companhia Air France, que partia de Paris com destino a Salvador na quarta-feira, 14.

A família, composta por quatro pessoas, foi retirada da aeronave pela polícia francesa após discordância sobre a acomodação em assentos da classe executiva.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Detalhes

Segundo o relato de Lopes, o grupo adquiriu um upgrade para a classe executiva durante o check-in em Milão, pelo valor total de € 1.596 (cerca de € 399 por passageiro). Os assentos designados foram o 3L, 2A, 5A e 7L.

No portão de embarque em Paris, a companhia informou que o assento 7L apresentava falha técnica e que uma das passageiras seria reocada para a classe Econômica Premium.

Impasse

Ao entrar na aeronave, a família afirmou ter identificado que o assento 7L estava ocupado por outro passageiro, identificado pelo grupo como um suposto funcionário da empresa. Segundo o empresário, o defeito técnico mencionado pela tripulação era, na realidade, no assento 5L.

| Foto: Arquivo pessoal

Diante do questionamento da família sobre a ocupação do assento original, iniciou-se uma discussão. O comandante da aeronave interveio na situação e solicitou o desembarque imediato dos passageiros.

Com a permanência do grupo em seus lugares, a polícia francesa foi acionada para realizar a retirada compulsória da família.

Consequências e prejuízos

Os passageiros relataram que não receberam assistência material, como alimentação ou hospedagem, após o desembarque. O grupo adquiriu novas passagens em outra companhia aérea para retornar a Salvador no dia seguinte.

O prejuízo financeiro declarado pelo empresário, somando os custos de novas passagens e o upgrade não utilizado, é de aproximadamente € 16.000 (cerca de R$ 100 mil).

Ivan Lopes informou que a família move uma ação judicial contra a Air France por descumprimento de contrato e danos causados durante o episódio.



*A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de impresa da Air France, mas até a publicação desta matéria, não teve retorno. Seguimos acompanhando o caso.