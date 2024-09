'Almanaque de Kirimure': Lourenço Mueller lança terceiro livro

Kirimure é, também, parte do título do segundo livro de Lourenço Mueller - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O arquiteto, urbanista, ambientalista e escritor, Lourenço Mueller, vai lançar seu terceiro livro, nesta quinta-feira, 29, com o título de “Almanaque de Kirimure: kanto, karta, konjecturas, konteúdos, kontos, konversas, krônicas”. O evento será no Museu do Mar Aleixo Belov, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 17h.

Segundo o autor, a obra é uma espécie de bazar literário onde reúne uma série de escritas como cordel, crônicas, resenhas, mini-biografias, reflexões e artigos escritos nos jornais baianos. Ao A TARDE, Mueller afirmou que sua inspiração foi a Baía de Todos os Santos, onde os indígenas da região batizaram de “Kirimure”.

>> Visões da Baía

“Kirimure significa ‘o grande mar interior’, como os indígenas batizaram. Isso me lembra um pouco o universo do qual eu vivi minha adolescência, inspirado por meu pai, que lia ‘a comédia humana’. Curiosamente eu entendi que há algo muito similar nessas histórias. Os personagens aparecem em vários livros, em vários contos, em várias situações, em várias crônicas, mas ao mesmo tempo não é uma comédia humana. Eu acho que ela se chama muito mais uma tragicomédia desumana”, explica o escritor.

Na orelha da capa, Lourenço descreve a inspiração: “A beleza desta baia começa em crença sanguínea e mortal dos tupinambás na formação de sua geografia: ave gigantesca faz a travessia oceânica e encontra uma Terra imensa. Voou muito, está cansada e se despedaça no solo. As alvas penas se espalham em praias de areia branca. Seu coração abre enorme fenda que o oceano alaga, recôncavo de sangue formando um grande mar interior: Kirimure! Esse cenário, simbólico e poético, também é o cenário dessas histórias todas. Seus personagens são citados”.

Já na orelha da contracapa, Mueller destaca sobre seu objetivo: “Sou um homem que já viveu muito e quer contar um pouco dessa vida, dar de volta o que aprendi: briguei, amei, sofri, chorei. E sorri. Arquiteto, desaprendi arquitetura. Urbanista, sofri por não poder realizar. Pintor, não consegui expressar minha crítica sobre a cidade e o mundo. Mas continuo sempre, sempre até não poder mais. Se a Bahia ainda não lhe deu régua e compasso, continue tentando, ela vai lhe dar. No meu caso, já está dando…”.

Guimarães Rosa e Jorge Amado são uns dos escritores referências para Lourenço, mas Honoré de Balzac foi aquele que mais o marcou por causa de seu pai.

“Os grandes inspiradores são os grandes autores como Rosa, como Amado, mas o que marcou a minha adolescência foi a permanência desse autor que era a leitura predileta de meu pai. Foi com eles dois, com meu pai e com Balzac, que eu tomei tanto gosto pela literatura desde as origens. Há umas anterioridades nesse livro que são dois romances que eu já publiquei, ‘A queda de mil janelas’ e ‘O Inventor do Carnaval’”, afirma.

O primeiro livro de Lourenço Mueller leva o nome de "Viva Kirimurê - Histórias da Baía de Todos-os-Santos” e foi lançado no ano passado. O segundo livro “Kordel K: Baía de Todos os Santos e etc” foi lançado no dia 14 de março deste ano. Ao todo, o escritor tem cinco livros publicados, contando com “A queda de mil janelas”, “O Inventor do Carnaval” e o mais recente, "Almanaque de Kirimure".