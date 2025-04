Alunos de colégio da PM passam mal após atividade

Colégio se manifestou em nota - Foto: Divulgação | GOVBA

Estudantes do Colégio da Polícia Militar (CPM) do Lobato, do Subúrbio de Salvador, passaram mal, na manhã deste sábado, 5, durante uma atividade em uma área de exposição ao sol.

Segundo informações do portal G1 Bahia, o grupo se preparava para uma solenidade. Alguns dos estudantes desmaiaram diante do calor, e cerca de nove alunos foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em nota, a instituição de ensino disse que os alunos foram acometidos por uma "indisposição".

"A direção do Colégio da Polícia Militar do Lobato esclarece que são inverídicas as informações que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens sobre supostas paradas cardíacas sofridas por alunos da unidade", diz trecho da nota.

"O CPM Lobato reitera seu compromisso com o bem-estar dos seus estudantes e informa que todas as medidas de cuidado e segurança foram devidamente adotadas", encerra o comunicado.