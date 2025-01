Ambulantes passam por capacitação para o Festival Virada Salvador 2025

- Foto: Clara Pessoa/Ag. TARDE

A Prefeitura de Salvador realizou, nesta quarta-feira, 18, no Ginásio de Esportes Estação Cidadania, em Itapuã, a capacitação obrigatória para os ambulantes aprovados no processo de credenciamento para ao Festival Virada Salvador 2025. Os participantes foram divididos em dois turnos: os de nomes iniciados de A a L compareceram pela manhã, enquanto os de M a Z participaram à tarde. Ao todo, 391 pessoas participaram pela manhã e 378 no período vespertino.

O curso foi de caráter eliminatório, e os ambulantes que não compareceram foram automaticamente excluídos do processo. “A adesão está sendo muito boa, com mais de 90% de participação. Isso demonstra que eles entendem a importância dessa capacitação”, afirmou Alisson Correia Carvalho, diretor de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Leia mais

>> Virada Salvador: capacitação para ambulantes começa nesta quarta

>> Rodoviária de Salvador tem 480 horários extras para Natal e Réveillon



Durante o treinamento, os ambulantes receberam kits de higiene, que poderão ser utilizados durante o evento. Além disso, foi anunciada uma área de banho exclusiva para eles, com estrutura especialmente montada. “Os banheiros serão de uso exclusivo dos ambulantes, garantindo conforto e higiene. Foliões não terão acesso a esses espaços”, destacou Alisson.

| Foto: Clara Pessoa/Ag. TARDE

Suporte para famílias dos ambulantes

A Prefeitura também está organizando uma estrutura de suporte para os filhos dos ambulantes durante os cinco dias de festa. As crianças terão acesso a atividades recreativas e receberão seis refeições diárias. “Sabemos que muitas famílias enfrentam dificuldades e que, em alguns casos, a escola é o único lugar onde as crianças têm uma refeição garantida. Nesse período de férias, esse suporte é essencial”, explicou Alisson.

Nos últimos anos, mais de 2 mil ambulantes foram qualificados pela Prefeitura, com capacitações que incluem educação financeira, hospitalidade e técnicas de armazenamento de materiais. O objetivo, segundo Alisson, é transformar esses trabalhadores em empreendedores. “Estamos saindo do modelo tradicional de ambulantes e promovendo uma transformação, capacitando-os para o mercado.”

O treinamento abordou temas como atendimento ao cliente, normas de higiene, descarte de resíduos e educação financeira. Diversas secretarias e órgãos municipais participaram da organização, incluindo a Semop, a SPMJ (responsável pelo acolhimento das crianças), a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), que reforçou a proibição do trabalho infantil, e a Vigilância Sanitária, que orientou sobre o armazenamento adequado de alimentos. Além disso, houve palestras sobre reciclagem com a limpurb, direitos trabalhistas e o programa Sou Salvador.

| Foto: Clara Pessoa/Ag. TARDE

Embora a iniciativa tenha sido elogiada, houve relatos de insatisfação. Tatiane Santos de Oliveira, 39, que trabalha como ambulante há 19 anos, lamentou ter perdido sua licença devido a problemas no cadastro. “Sempre participei das atividades e protestos, mas meu cadastro foi preenchido errado, e isso me desclassificou. Estou aqui tentando uma solução porque dependo disso para sustentar minha família”, desabafou.

Para muitos ambulantes, o Festival da Virada representa uma oportunidade de complementar a renda. Luiz Carlos, 66, afirmou: “Eu dei entrada na aposentadoria, mas ainda não consegui, vivo do Bolsa Família. Então esse evento é essencial para mim”.