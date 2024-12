Virada Salvador: capacitação para ambulantes começa nesta quarta

Prefeitura vai disponibilizar um total de 8.590 vagas para o próximo ciclo de festejos - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

Os ambulantes que vão trabalhar no Festival Virada Salvador 2025 receberão um curso de capacitação na próxima quarta-feira, 18. A iniciativa é conduzida pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Ordem Pública (Semop), e será realizada no Ginásio de Esportes Estação Cidadania, localizado na Rua da Ilha, em Itapuã.

O treinamento tem como objetivo preparar os comerciantes informais para atender às exigências de segurança, saúde e qualidade na oferta dos serviços prestados no maior evento de Réveillon da cidade, que será realizado entre os dias 27 e 31 de dezembro, na Arena “O Canto da Cidade”, na Orla da Boca do Rio.

O curso é obrigatório e ocorrerá em dois turnos (manhã e tarde), os ambulantes serão divididos em dois grupos, de acordo com a letra inicial do primeiro nome. Das 8h às 12h, serão capacitados os vendedores com nomes iniciados pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I e J.

Já na parte da tarde, entre 13h e 17h, o curso é ofertado para os profissionais com nomes começados pelas letras L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. As informações sobre a lista foram divulgadas no Diário Oficial do Município (DOM) e estão disponíveis no Sistema de Credenciamento de Ambulantes.

Os participantes devem chegar com antecedência ao local e apresentar um documento de identificação oficial com foto, no horário correto, conforme a programação. O não comparecimento à capacitação resultará na exclusão do credenciamento. Segundo o secretário da Semop, Alexandre Tinoco, a medida é fundamental para garantir a organização e o sucesso do festival, consolidado como uma das maiores festas de fim de ano do Brasil.

“Estamos trabalhando para garantir um Festival Virada organizado e seguro para todos. A capacitação obrigatória é essencial para preparar os ambulantes que atuarão no evento, promovendo um serviço de qualidade. Contamos com a participação de todos”, salienta o gestor.

A capacitação contempla os ambulantes cadastrados e que cumpriram os requisitos estabelecidos pelo novo sistema de cadastramento digital da Semop.

Além das orientações sobre venda, atendimento ao cliente e informações sanitárias, a iniciativa visa preparar os ambulantes para atuarem no evento, seguindo princípios básicos, respeitando os patrocinadores – cujas bebidas só podem ser comercializadas a partir das marcas autorizadas. Durante o encontro, serão abordados temas relevantes, como: educação financeira, como atrair clientes pelas redes sociais e como descartar o lixo.

Fiscalização – Durante o Festival Virada Salvador 2025, a Semop terá 300 colaboradores, incluindo agentes de fiscalização e salva-vidas da Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar). Não será permitida a venda em carros de mão, fogareiros, ou embalagens reaproveitadas de vidro, alumínio ou louças. Essas devem ser substituídas por descartáveis.