Apagão: região da Pituba fica sem energia na noite desta segunda

Apagão na Pituba - Foto: A tarde / Leitor

Moradores da região da Pituba, em Salvador, relataram ao Portal A TARDE que ocorreu um apagão, na noite desta segunda-feira, 3, por volta das 23h. Conforme relatos, barulhos fortes foram ouvidos minutos antes da falta de energia.

Um leitor do Portal detalhou ter ouvido duas explosões e nos intervalos dos possíveis incidentes a localidade acabou ficando sem luz. No entanto, não se sabe ainda se os estrondos têm relação com o apagão.

Entre as regiões afetadas, está a Avenida Manoel Dias da Silva e toda a área.

A reportagem entrou em contato com a Neoenergia Coelba, que informou já está trabalhando para normalizar toda a energia do bairro.

"Tivemos uma ocorrência iniciadas às 22h59 na Pituba. Por meio de manobras no sistema elétrico, a maior parte dos consumidores foram normalizados em cerca de 30 minutos, incluindo a Av. Manoel Dias. Profissionais da distribuidora seguem mobilizados para restabelecer a energia de todos os clientes", disse em nota ao Portal, acrescentando que está apurando as causas do apagão.