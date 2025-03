Vítima de afogamento é resgatada por helicóptero na Barra

Vítima de afogamento recebeu primeiros socorros ainda no calçadão da praia da Barra - Foto: Divulgação | SSP

Um helicóptero do Grupamento de Operações Aereas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia resgatou uma vítima de afogamento na praia do Porto Barra na tarde deste sábado, 2. A vítima, do sexo feminino, estava acompanhada de outra mulher quando as duas se afogaram e foram socorridas por bombeiros do 13º BBM/Bmar.

Os militares acionaram o suporte avançado do Samu e a aeronave. O helicóptero Fênix 01 foi deslocado para a praia da Barra levando a equipe médica do Samu, composta por uma médica e uma enfermeira.

Após ser estabilizada, a vítima foi embarcada e seguiu para o Hospital Municipal para receber atendimento especializado. Durante todo o trajeto, ela foi monitorada pela equipe do Samu. Os guarda-vidas orientam que o banho de mar só aconteça em áreas com a presença destes profissionais.

É importanta também respeitar as bandeiras de sinalização. Em caso de ver alguém se afogando não é aconselhável entrar na água. A ajuda pode ser feita jogando para a vítima algum material flutuante, como garrafas pet e tampas de cooler. O corpo de bombeiros pode ser acionado através do número 193.