Após 4 dias, ônibus voltam a circular no Bairro da Paz

O serviço de transporte público foi retomado no Bairro da Paz no início da manhã desta terça-feira, 19. A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que os ônibus voltaram a circular no bairro após serem restabelecidas as condições de segurança. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos coletivos.

Os coletivos não circulavam na localidade desde o último sábado, 16. A medida foi tomada após a morte de um homem suspeito de integrar uma facção criminosa em confronto com policiais militares na noite de sexta-feira, 15.

O homem foi identificado como Reginaldo Costa dos Santos Júnior, de acordo com a Polícia Militar. O irmão dele, identificado como Mickey, também foi morto em confronto com policiais, no mesmo bairro, no dia 25 de outubro.