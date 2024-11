Suspeito de tráfico morre após confronto com PMs em Salvador

Um fuzil e munições foram apreendidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa morreu após um confronto com policiais militares em uma festa do tipo “paredão” no Bairro da Paz, em Salvador. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira, 15.

O homem foi identificado como Reginaldo Costa dos Santos Júnior, de acordo com a Polícia Militar. O irmão dele, identificado como Mickey, também foi morto em confronto com policiais, no mesmo bairro, no dia 25 de outubro.

Ainda segundo a PM, o confronto aconteceu por volta das 20h40 e um fuzil e munições foram apreendidos com Reginaldo Costa. Após a troca de tiros, os ônibus do transporte público pararam de circular pelo bairro, mas a situação foi normalizada na manhã deste sábado, 16.

Após a morte de Mickey, no dia 25 de outubro, os ônibus ficaram sem circular pelo Bairro da Paz por seis dias.