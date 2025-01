Após protesto jovem baleado em Camaçari é transferido; confira vídeo

Manifestação acontece em um trecho da BA-009 nesta quinta-feira, 9 - Foto: Reprodução

Na manhã desta quinta-feira, 9, uma manifestação paralisou um trecho da BA-009, conhecida como Estrada do Coco, na Linha Verde no sentido Salvador, em Camaçari. Em vídeo feito por quem passava pelo local é possível ver o trecho bloqueado próximo ao supermercado Novo Mix.

Os manifestantes protestam pela regulação de Jean Vilas Boas, morador de Camaçari baleado em um assalto no dia 15 de dezembro, e aguarda até o momento ser regulado para ter a bala retirada. O homem está internado no Hospital Menandro de Faria.

Há reflexo no fluxo do trânsito até a altura do Outlet Premium. A Polícia Militar (PM) foi acionada no local do protesto para negociação.

Em nota a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), informou que por volta das 9h30 o paciente já havia sido transferido para o Hospital Metropolitano.

Ainda segundo a PM, os objetos colocados pelos manifestantes na pista foram retirados.

Em nota, a Concessionária Litoral Norte (CLN), a via foi liberada por volta das 8h20. O trânsito na região voltou a normalidade e segue com fluxo tranquilo e normalizado.

Confira o vídeo: