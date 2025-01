Vítimas registram B.O contra suposto baleiro que foi detido e liberado

"Baleiro" é denunciado por importunação, e agressão contra mulheres - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um suposto 'baleiro' tem importunado, xingado e até agredido mulheres em ônibus de Salvador. Ele já chegou a ser detido após ter um B.O registrado sobre ele na Polícia Civil. Entretanto, ele rapidamente ele foi solto.

Conforme relatado por uma fonte, em entrevista exclusiva ao Portal MASSA!, o homem, identificado apenas pelo apelido 'Cabeça', foi denunciado por vítimas na 6ª Delegacia Territorial de Brotas no dia 20 de dezembro, sendo posteriormente detido pelas autoridades.

No entanto, a fonte informou que ele foi solto momentos depois, ao alegar transtornos mentais. Segundo testemunhas, o suspeito seguiu com comportamentos violentos contras as mulheres, sendo flagrado diversas vezes.

"A gente fica em pânico. Eu estudo e volto pra casa de ônibus à noite e é muito complicado. Isso tem que ser resolvido. Só que assim, na maioria das vezes, a gente fica com medo.Eu tinha ido no Pelourinho com uma amiga e esse indivíduo entrou no ônibus que a gente tava, oferecendo balas pras pessoas. Eu peguei a bala e ele começou soltar um monte de xingamentos, um monte de 'la ela'. Ai, quando chegou ao ponto, eu e minha amiga descemos e ele desceu atrás, me xingando de muitos nomes horríveis." disse uma das vítimas ao Grupo A TARDE.

Em relatos nas redes sociais, uma outra vítima contou que teve o braço cortado pelo baleiro.

Uma das vítimas denunciou um ataque do homem na internet | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Denúncias feitas ao MASSA! indicam que ele seria morador da Rua Nilo Peçanha, localizado na Cidade Baixa, e costuma circular pelos arredores da Feira de São Joaquim e da Avenida ACM, próximo à Delegacia de Flagrantes, além de outras localidades, como Ribeira, Nazaré, Cabula e mais.

Uma manifestação estava prevista para acontecer nesta manhã de segunda-feira (6), nas imediações da Estação Acesso Norte, mas foi cancelada por falta de adesão. A fonte relatou que, caso o homem não seja preso até o sábado (11), um protesto será realizado no domingo (12).

A reportagem do Portal MASSA! procurou a Polícia Civil, que não se pronunciou sobre as denúncias feitas sobre o caso. A Polícia Militar informou que não houve acionamentos.