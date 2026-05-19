SORTE
Apostas de Salvador estão entre 16 baianas acertadoras da Lotofácil
Jogos soteropolitanos contemplados no sorteio desta segunda-feira, 18, foram feito no Comércio, San Martin e Barbalho
Dezesseis apostas baianas, sendo cinco delas realizadas em Salvador, tiraram a sorte grande e acertaram 14 dos 15 números no concurso 3688 da Lotofácil. O sorteio ocorreu na noite de segunda-feira, 18 e ninguém acertou todas as dezenas.
Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24 e 25.
Os jogos contemplados na capital baiana foram realizados nos bairros Comércio, San Martin e Barbalho e dois através de canais digitais.
Cada uma das apostas faturou R$ 2.181,67, como todas as outras feitas na Bahia, com exceção a uma de Porto Seguro, no Extremo Sul, que embolsou R$ 4.363,34 por ter investido em 16 dezenas.
Veja cidades contempladas na Bahia
- Brejões;
- Candeias;
- Conceição da Feira;
- Ilhéus;
- Itaberaba;
- Itabuna;
- Luís Eduardo Magalhães;
- Porto Seguro;
- Salvador (5);
- Tucano (2);
- Várzea do Poço.
Próximo concurso Lotofácil
Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda-feira a sábado, sempre a partir das 20h (horário de Brasília). Portanto, o próximo concurso será realizado na noite desta terça-feira, 19.
Na ocasião, o prêmio estimado é de R$ 5 milhões.
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Como jogar?
- Escolha seus números: marque entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante;
- Ganhe prêmios: fature prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
Os interessados podem ainda concorrer na Surpresinha, quando o sistema escolhe os números, ou Teimosinha, concorrendo com a mesma aposta consecutivamente. Há ainda a possibilidade de apostar em bolões, com conhecidos, ou disponíveis nas próprias loterias.
Como retirar o prêmio?
O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Segundo banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.
Já para valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.
Importante destacar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo deFinanciamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).