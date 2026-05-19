Metrô abre 40 vagas de emprego em Salvador; veja como se candidatar

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Inscrições seguem abertas até o dia 25 de maio - Foto: Divulgação / Metrô Bahia

O Metrô Bahia está com inscrições abertas para 40 vagas de Agente de Atendimento e Segurança (AAS). Do total de vagas, 20 são exclusivas para mulheres com prazo de candidatura até até o dia 25 de maio.

De acordo com a concessionária, os profissionais contratados irão atuar diretamente nas estações, realizando atendimento aos passageiros, prestando orientações sobre os serviços do metrô e auxiliando na organização do fluxo de acesso de clientes.

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Entre as atribuições do cargo também estão o monitoramento das áreas operacionais, a preservação da segurança patrimonial e o apoio à integridade física de usuários e colaboradores. Os agentes ainda serão responsáveis pela emissão de avisos ao público durante a operação do sistema.

Processo seletivo:

Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo. Os candidatos também deverão apresentar bom condicionamento físico, já que a seleção inclui um Teste de Aptidão Física (TAF), utilizado para avaliar a capacidade necessária para o exercício da função.

Benefícios da vaga:

Segundo a empresa, os contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento, previdência privada, auxílio-creche, licença maternidade e paternidade estendidas, acesso ao Wellhub, day off no aniversário e participação nos lucros ou resultados (PLR).

Como efetuar o cadastro: