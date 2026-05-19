SALVADOR
Metrô abre 40 vagas de emprego em Salvador; veja como se candidatar
Do total de vagas, 20 são exclusivas para mulheres
O Metrô Bahia está com inscrições abertas para 40 vagas de Agente de Atendimento e Segurança (AAS). Do total de vagas, 20 são exclusivas para mulheres com prazo de candidatura até até o dia 25 de maio.
De acordo com a concessionária, os profissionais contratados irão atuar diretamente nas estações, realizando atendimento aos passageiros, prestando orientações sobre os serviços do metrô e auxiliando na organização do fluxo de acesso de clientes.
Entre as atribuições do cargo também estão o monitoramento das áreas operacionais, a preservação da segurança patrimonial e o apoio à integridade física de usuários e colaboradores. Os agentes ainda serão responsáveis pela emissão de avisos ao público durante a operação do sistema.
Processo seletivo:
Para participar do processo seletivo, é necessário ter ensino médio completo. Os candidatos também deverão apresentar bom condicionamento físico, já que a seleção inclui um Teste de Aptidão Física (TAF), utilizado para avaliar a capacidade necessária para o exercício da função.
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Benefícios da vaga:
Segundo a empresa, os contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale refeição ou alimentação, vale transporte ou estacionamento, previdência privada, auxílio-creche, licença maternidade e paternidade estendidas, acesso ao Wellhub, day off no aniversário e participação nos lucros ou resultados (PLR).
Como efetuar o cadastro:
- Acesse o site
- Clique na aba 'Contato';
- Depois, na área 'Trabalhe Conosco';
- Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;
- Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.