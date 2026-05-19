SALVADOR
Reunião entre rodoviários e empresas de ônibus é cancelada em Salvador
Segundo o Sindicato, possibilidade de greve está mantida para esta sexta-feira
A reunião prevista para a manhã desta terça-feira, 19, entre representantes dos rodoviários e das empresas de ônibus de Salvador foi suspensa. O encontro seria mais uma tentativa de avançar nas negociações da campanha salarial de 2026.
Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, ao portal A TARDE, a decisão ocorre após o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) marcar uma nova audiência de conciliação entre as partes para esta quarta-feira, 20, às 14h30. Vale lembrar que a categoria aprovou o estado de greve na última semana.
Em nota, o sindicato informou que a reunião foi cancelada após o empresariado ingressar com pedido de Dissídio Coletivo.
"A decisão dos empresários demonstra, mais uma vez, a falta de disposição para o diálogo e reforça a tentativa de empurrar os rodoviários para uma greve. Diferente do patronato, a categoria rodoviária manteve, durante toda a Campanha Salarial, uma postura responsável e aberta à negociação", disse.
Greve pode ocorrer na sexta
O sindicato afirma também que mesmo com a audiência marcada no TRT-BA, caso não haja progresso nas negociações, os trabalhadores podem deliberar sobre uma paralisação na próxima sexta-feira, 22.
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Entre os pontos defendidos pelos rodoviários estão:
A campanha salarial da categoria envolve reajuste salarial e mudanças nas condições de trabalho. Entre os principais pontos apresentados pelo sindicato estão:
- reposição da inflação com 5% de ganho real;
- aumento no valor e na quantidade do ticket alimentação;
- redução da jornada diária para seis horas;
- revisão da chamada “carta horária”;
- melhores condições de trabalho;
- gratuidade no transporte;
- estabilidade pré-aposentadoria;
- implantação de turnos fixos e troca de linha;
- gratificação em grandes eventos;
- prêmio de assiduidade;
- complemento do plano de saúde;
- implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- implantação de day off.