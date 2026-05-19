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Reunião entre rodoviários e empresas de ônibus é cancelada em Salvador

Segundo o Sindicato, possibilidade de greve está mantida para esta sexta-feira

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Segundo o Sindicato, possibilidade de greve está mantida
Segundo o Sindicato, possibilidade de greve está mantida -

A reunião prevista para a manhã desta terça-feira, 19, entre representantes dos rodoviários e das empresas de ônibus de Salvador foi suspensa. O encontro seria mais uma tentativa de avançar nas negociações da campanha salarial de 2026.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, ao portal A TARDE, a decisão ocorre após o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) marcar uma nova audiência de conciliação entre as partes para esta quarta-feira, 20, às 14h30. Vale lembrar que a categoria aprovou o estado de greve na última semana.

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Em nota, o sindicato informou que a reunião foi cancelada após o empresariado ingressar com pedido de Dissídio Coletivo.

"A decisão dos empresários demonstra, mais uma vez, a falta de disposição para o diálogo e reforça a tentativa de empurrar os rodoviários para uma greve. Diferente do patronato, a categoria rodoviária manteve, durante toda a Campanha Salarial, uma postura responsável e aberta à negociação", disse.

Imagem ilustrativa da imagem Reunião entre rodoviários e empresas de ônibus é cancelada em Salvador
| Foto: Reprodução/redes sociais

Greve pode ocorrer na sexta

O sindicato afirma também que mesmo com a audiência marcada no TRT-BA, caso não haja progresso nas negociações, os trabalhadores podem deliberar sobre uma paralisação na próxima sexta-feira, 22.

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Entre os pontos defendidos pelos rodoviários estão:

A campanha salarial da categoria envolve reajuste salarial e mudanças nas condições de trabalho. Entre os principais pontos apresentados pelo sindicato estão:

  • reposição da inflação com 5% de ganho real;
  • aumento no valor e na quantidade do ticket alimentação;
  • redução da jornada diária para seis horas;
  • revisão da chamada “carta horária”;
  • melhores condições de trabalho;
  • gratuidade no transporte;
  • estabilidade pré-aposentadoria;
  • implantação de turnos fixos e troca de linha;
  • gratificação em grandes eventos;
  • prêmio de assiduidade;
  • complemento do plano de saúde;
  • implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • implantação de day off.
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greve ônibus paralisação rodoviários Salvador

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