Reunião entre rodoviários e empresas de ônibus é cancelada em Salvador

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Segundo o Sindicato, possibilidade de greve está mantida - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

A reunião prevista para a manhã desta terça-feira, 19, entre representantes dos rodoviários e das empresas de ônibus de Salvador foi suspensa. O encontro seria mais uma tentativa de avançar nas negociações da campanha salarial de 2026.

Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, ao portal A TARDE, a decisão ocorre após o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) marcar uma nova audiência de conciliação entre as partes para esta quarta-feira, 20, às 14h30. Vale lembrar que a categoria aprovou o estado de greve na última semana.

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Em nota, o sindicato informou que a reunião foi cancelada após o empresariado ingressar com pedido de Dissídio Coletivo.

"A decisão dos empresários demonstra, mais uma vez, a falta de disposição para o diálogo e reforça a tentativa de empurrar os rodoviários para uma greve. Diferente do patronato, a categoria rodoviária manteve, durante toda a Campanha Salarial, uma postura responsável e aberta à negociação", disse.

| Foto: Reprodução/redes sociais

Greve pode ocorrer na sexta

O sindicato afirma também que mesmo com a audiência marcada no TRT-BA, caso não haja progresso nas negociações, os trabalhadores podem deliberar sobre uma paralisação na próxima sexta-feira, 22.

Entre os pontos defendidos pelos rodoviários estão:

A campanha salarial da categoria envolve reajuste salarial e mudanças nas condições de trabalho. Entre os principais pontos apresentados pelo sindicato estão: