Sindicato dos Rodoviários desmente acordo com empresários em Salvador

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Rodoviários aprovaram estado de greve nesta semana - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Com os temores de uma possível greve de ônibus em Salvador, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, veio a público desmentir que teria chegado a um acordo com os empresários do transporte público da capital baiana. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 17 , o sindicalista afirmou que qualquer informação sobre acordo antes da convocação da Assembleia Geral da categoria se trata de “fake news”.

Segundo Primo, o sindicato fará uma nova rodada de negociações na próxima terça-feira, 19, na Superintendência Regional do Trabalho. Vale lembrar que a categoria aprovou o estado de greve na última semana.

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“Eu quero aqui falar sobre uma postagem de um site que está publicando, que houve um acordo entre os rodoviários empresários, eu quero dizer que isso é fake news, não existe nada de novo. A última reunião que tivemos foi na sexta-feira, na Superintendência Regional do Trabalho. Até ficou marcada outra reunião para terça-feira. Eu quero dizer aos trabalhadores que qualquer decisão que seja tomada será tomada em Assembleia”, disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários.

As exigências dos rodoviários

A campanha salarial da categoria envolve reajuste salarial e mudanças nas condições de trabalho. Entre os principais pontos apresentados pelo sindicato estão:

reposição da inflação com 5% de ganho real;

aumento no valor e na quantidade do ticket alimentação;

redução da jornada diária para seis horas;

revisão da chamada “carta horária”;

melhores condições de trabalho;

gratuidade no transporte;

estabilidade pré-aposentadoria;

implantação de turnos fixos e troca de linha;

gratificação em grandes eventos;

prêmio de assiduidade;

complemento do plano de saúde;

implantação de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

implantação de day off.

Segundo o sindicato, a categoria não aceitará propostas que representem retirada de direitos ou retrocessos trabalhistas.