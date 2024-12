Árvore cai e ocupa duas faixas na Avenida Oceânica em Salvador

Árvore ocupou duas faixas de pista - Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma árvore caiu na Av. Oceânica, no bairro de Ondina, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 16. Os galhos da árvore ocuparam duas das três faixas na pista sentido Barra. O sentido Rio Vermelho não foi afetado.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) foi acionada para retirar os galhos da pista e fazer a poda da árvore.