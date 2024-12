Confira esquema especial do Ferry-Boat para Natal e Réveillon

Durante a operação, as saídas ocorrem nos horários regulamentares - Foto: Divulgação | Rodrigo Mantoan

O sistema Ferry-Boat funcionará com esquema especial para as festas de Natal e Réveillon. A operação de fim de ano terá início no dia 19 de dezembro e segue até o dia 06 de janeiro de 2025. A expectativa é de um fluxo 5% maior em comparação com 2023, quando aproximadamente 423.575 pessoas e 64.526 fizeram a travessia.

Estarão disponíveis para a operação as embarcações da frota: Maria Bethânia, Pinheiro, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi e Anna Nery.

Durante a operação especial, as saídas ocorrem nos horários regulamentares, de hora em hora, a partir das 5h da manhã até as 23h30, em dias úteis e das 6h da manhã até às 23h30, nos fins de semana e feriados. No dia 30 de dezembro, a operação será contínua até o horário das 23:30 do dia 31 de dezembro 2024, segundo a Internacional Travessias.

Hora Marcada

Será disponibilizado atendimento diferenciado com um atendente na entrada do pedágio para a realização da triagem e conferência dos bilhetes de passagem Hora Marcada e Agendamento SAC DIGITAL, com guichê exclusivo. Auxiliares de tráfego organizam o fluxo de acesso aos guichês de embarque e desembarque desde a entrada principal, direcionando-os aos guichês.

Ferry Card e Tarifa Social

A recarga no período de alta demanda será mantida em guichê especial, obedecendo a fila de entrada do usuário no portão de acesso do Ferry Card, entrega e troca de cartões seguirá com funcionamento padrão de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h. Não funciona, sábados, domingos e feriados. Os acessos são direto a catraca, em fila especifica, obedecendo a capacidade de cada embarcação e a ordem de chegada para embarque ao terminal, de acordo com a demanda apresentada do momento.