Sedur embarga obra de escola após desabamento com feridos

Acidente ocorreu durante uma reforma na unidade neste sábado (14) - Foto: Divulgação/Codesal

A obra de reconstrução da Escola Girassol, localizada no bairro do Itaigara, foi suspensa pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) após o desabamento parcial do teto da recepção, ocorrido na manhã deste sábado (14). O acidente resultou em cinco pessoas feridas.

Segundo informações da Defesa Civil (Codesal), a provável causa do acidente foi a falta de escoramento adequado na laje do colégio. Para garantir que não houvesse vítimas presas nos escombros, um helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou a área, mas não encontrou mais pessoas feridas além dos socorridos.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). A Grifo Engenharia, empresa de um dos feridos no acidente, emitiu nota sobre o estado de saúde do trabalhador.

"A Grifo Engenharia lamenta informar que durante os serviços de demolição parcial realizados para a reforma de uma unidade escolar no bairro do Itaigara, em Salvador, um trabalhador ficou ferido. Ele foi prontamente socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado no final da manhã deste sábado (14). O trabalhador passa bem. Tão logo tomou conhecimento do ocorrido, a direção da empresa adotou todas as medidas necessárias para o devido suporte ao operário e a seus familiares. A empresa informa que a obra de reforma segue todas as exigências legais e mantém o rigor técnico necessário referente à segurança dos seus colaboradores".