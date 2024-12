Trabalhadores ficam feridos após teto de escola desabar no Itaigara

Um dos feridos foi resgatado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado opara uma unidade de saúde - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O teto de uma escola particular, no Itaigara, em Salvador, caiu e deixou trabalhadores feridos na tarde deste sábado, 14. Segundo o Corpo de Bombeiros, guarnições foram até a Escola Girassol, local do acidente.

Um dos feridos foi resgatado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado opara uma unidade de saúde. No entanto, segundo populares, mais quatro pessoas foram resgatadas pela população que estava na região.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não é possível informar o número exato de feridos, já que, segundo a pasta, apenas um trabalhador foi atendido pelo Samu.

Não há informações sobre o estado de saúde deles.