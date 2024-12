Parque Marinho da Barra receberá ação no final de semana

O abraço visa chamar a atenção para melhorar a conservação do parque e cobrar uma maior fiscalização das autoridades. - Foto: Divulgação | Prefeitura de Salvador

O "Abraço no Parque Marinho da Barra" será uma ação simbólica para defender a preservação ambiental, ele acontecerá no Porto da Barra, em Salvador, neste domingo, 15, às 7h30. Serão reunidos pescadores, nadadores, surfistas, remadores e moradores da região, visando chamar a atenção para melhorar a conservação do parque e cobrar uma maior fiscalização das autoridades.

O abraço será realizado tanto no mar quanto em terra, simbolizando a união entre comunidade e natureza. Além da mobilização, os participantes poderão aproveitar o momento para contemplar a beleza da região, incluindo atividades como mergulho para observar os naufrágios históricos e os recifes de coral.

Artistas e personalidades estão apoiando a ação, entre eles o nutricionista e empresário Daniel Cady, o pugilista Acelino Popó, o atleta mundial de SUP David Leão, o artista plástico Bel Borba, Bruno Machado, fundador do projeto Galera Vivá , e Bernardo Mussi, fundador do Parque Marinho da Barra.

Sobre o Parque Marinho da Barra

Localizado na entrada da Baía de Todos Os Santos, o Parque é uma unidade de conservação ambiental que protege uma área repleta de biodiversidade marinha. A região é lar de recifes de coral, tartarugas marinhas e diversas espécies de peixes, além de abrigar naufrágios históricos do século XVII e XVIII, que hoje funcionam como recifes artificiais.