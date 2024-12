Crianças e adolescentes atendidos pela FCM fazem apresentação de Natal

crianças e adolescentes que foram atendidos pela Fundação Cidade Mãe (FCM), vão fazer apresentação de natal - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

As crianças e adolescentes que foram atendidos pela Fundação Cidade Mãe (FCM), vão subir no palco do Natal do Pelourinho para fazerem apresentações de dança, teatro e música. O espetáculo é gratuito e aberto ao público, previsto para iniciar às 18h30 no palco Anunciação, no Centro Histórico de Salvador.

A FCM, vinculada à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SMPJ), atua desde 1995 promovendo a defesa e proteção de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Para Eliane Braz, gerente de Proteção Básica da FCM, as apresentações são mais do que uma mostra de talento. “Essas atividades ajudam a superar a timidez, fortalecem a autoestima, incentivam o protagonismo e promovem disciplina.”

O evento é uma oportunidade única para prestigiar o trabalho transformador da Fundação e celebrar o espírito natalino através da arte e da cultura.