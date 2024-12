Natal soteropolitano

Programação intensa, vibrante e encantadora neste final de semana, 14, 15, no Centro Histórico - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

O Centro Histórico de Salvador promete uma programação intensa, vibrante e encantadora neste final de semana, 14, 15. Tematizada de “Salvador, Cidade Natal do Brasil”, a festa é uma realização da Prefeitura, pro meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), as atrações gratuitas ao público, trazem a celebração, a tradição e o espírito natalino.

Leia mais:

>> Mobilização contra dengue entra em prioridade

>> Kalu, vocalista do Forró da Gota, morre aos 39 anos

>> Concursos dos Correios: Veja tudo que você precisa saber sobre a prova

O diretor da Dsip, Ângelo Magalhães, destacou a expectativa para o primeiro fim de semana de festividades. “É gratificante ver as ruas do Centro Histórico sendo tomadas pelas famílias que se encantam com o Natal da nossa cidade. Este ano, com uma programação tão rica e envolvente, esperamos um público ainda maior, celebrando juntos a magia do Natal.”

O grande destaque do fim de semana é a Parada Natalina - Balada de Papai Noel, um cortejo mágico que reúne 700 artistas e que mistura o Natal tradicional com a rica diversidade cultural de Salvador. Com início na Praça Castro Alves e destino final no Terreiro de Jesus, o desfile acontece neste sábado, às 20h, e no domingo, às 19h, repetindo-se nos dias 21 e 22 de dezembro.

A diretora artística Eliana Pedroso ressalta a conexão entre o Natal e a identidade cultural da cidade. “Este desfile celebra Salvador em sua essência, com alas que representam manifestações culturais locais e o imaginário natalino. Queremos emocionar o público com a beleza da nossa ancestralidade e diversidade", declara.

Além da parada natalina, quem for visitar o Pelourinho também poderá conhecer a Casa do Papai Noel. Localizada na Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, o espaço está aberto diariamente até 26 de dezembro, das 17h às 22h. O local oferece uma experiência mágica para crianças e adultos, com cenários encantadores e personagens do universo natalino.

Atrações musicais também divertem o público. Hoje e amanhã, às 18h, corais de projetos sociais entoam melodias natalinas das sacadas do Pelourinho, na Casa do Olodum. No Cruzeiro de São Francisco, concertos e shows gratuitos acontecem entre até o dia 25 de dezembro.

No sábado, neste palco, se apresentam o Coral Par Adonai (19h) e Ópera Buffa (20h). Já no domingo (15), o show fica por conta do violista Felipe Evans (18h) e Banda Compassos (20h).

E por todos os cantos do centro histórico, o Natal identitário é apresentado com apresentações culturais. Até 25 de dezembro, a Rua Encantada celebra a cultura local com apresentações de percussão, baianas, capoeiristas e outros artistas, das 10h às 19h.

A programação segue até o final do mês, consolidando Salvador como um dos destinos mais encantadores para as festas de fim de ano no Brasil.