Concursos dos Correios: Veja tudo que você precisa saber sobre a prova

O certame oferecerá 3.469 vagas em todo as regiões do Brasil - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

Neste domingo, 15, serão aplicadas as provas do concurso dos Correios que vai preencher mais de 3 mil vagas de nível médio e superior em todo o país. Após 13 anos de pausa na realização de um certame de nível nacional, o Correios vai oferecer vagas de nível médio para o cargo de Agente de Correios e de nível superior para Analista de Correios.

As provas serão aplicadas em 306 localidades de todas as regiões do país e deve receber mais de 1,6 milhão de inscritos. Para o cargo de carteiro, de nível médio, a prova terá duração de 4 horas para que sejam respondidas 50 questões de múltipla escolha, valendo no máximo 60 pontos.

Já a avaliação para o cargo de analista, de nível superior, terá 50 questões de múltipla escolha, – valendo no máximo 60 pontos – além de uma redação de 20 a 30 linhas. Cada questão conterá quatro alternativas, e apenas uma correta. Confira tudo o que você precisa saber sobre a prova:

Horário

As provas acontecem no período da tarde, em todos os estados brasileiros. Os portões abrem às 12h, no horário de Brasília (DF), e fecham às 12h45. As provas estão previstas para iniciar às 13h.

As provas terão duração total de 4h, incluído o tempo para leitura das instruções, coleta de digital e preenchimento do gabarito. Os participantes são obrigados a ficar pelo menos duas horas na sala de prova, e só poderão sair após a entrega obrigatória do gabarito, devidamente preenchido e assinado, ao fiscal de sala.

Após esse período, os candidatos estão autorizados a levar para casa o caderno de questões, para depois conferir com o gabarito as alternativas que assinalou.

Local

Os Correios divulgaram no domingo, 8, os locais de provas do concurso público. Os participantes podem conferir onde farão as provas na página oficial da seleção, na aba "local de provas", conforme o edital.

Os candidatos devem acompanhar constantemente o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), a banca organizadora do concurso, em caso de atualizações de última hora dos locais de prova.

Isso porque podem acontecer mudanças de última hora, em caso de emergências e situações de força maior, que podem exigir alteração de local da aplicação.

O que levar

É obrigatório aos participantes levar documento físico de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta e cartão de convocação para as provas.

Entre os documentos de identidade permitido estão: Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); Passaporte brasileiro; Certificado De reservista; Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valem como identidade;Carteiras de trabalho e Carteira nacional de habilitação com foto.

O que não levar

Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço; portar qualquer tipo de arma ou objetos similares, mesmo que possua autorização.

Também não será possível usar ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio, controle de alarme de carro, pendrive, fone de ouvido, calculadora, notebook, iPod, tablet, gravador, ponto eletrônico, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico.

Qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito está proibida, bem como anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos e uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário ou visual.

Os pertences pessoais dos candidatos devem ser deixados no local identificado pelos fiscais, não havendo local para guardar os pertences previamente proibidos. Somente será permitido que os candidatos realizem lanches de rápido consumo no local de prova, devendo permanecer sempre à vista do fiscal de prova.

Também é recomendado que os candidatos não leve celulares/aparelhos eletrônicos. Ainda de acordo com o edital, quem descumprir essas instruções será eliminado do concurso.

A prova possui versões diferentes, e o candidato deverá marcar a versão correta na sua folha de respostas, conforme indicação no caderno de questões. O candidato também precisa conferir os dados pessoais impressos na folha de respostas, como nome, data de nascimento e número do documento de identidade.