Concurso Correios: veja 10 temas mais cobrados em informática

Prevista para acontecer no dia 15 de dezembro, o certame exige um preparo específico - Foto: Divulgação

Umas das provas mais aguardadas do ano, o Concurso dos Correios, já tem quase 1,7 milhão de candidatos inscritos para as 3.511 vagas oferecidas. Prevista para acontecer no dia 15 de dezembro, o certame exige um preparo específico, que segundo professores, que podem ser aproveitadas através de estudo de provas anteriores e alguns métodos de estudo para concursos.

Alguns temas já são de conhecimento de grande parte dos concurseiros, como língua portuguesa, matemática e outros conhecimentos gerais, que serão diferenciados com o nível escolhido pelo candidato.

Neste certame, serão oferecidas 3.469 vagas, sendo 3.099 para agente de Correios (nível médio) e 369 para analista de Correios (nível superior). O salário inicial é de R$ 2.429,26 e de R$ 6.872,48, respectivamente.

Leia também

>> Dicas de como estudar para conhecimentos gerais do concurso dos Correios

>> Saiba quais conteúdos estudar para concurso dos Correios

>> Saiba quem tem direito à isenção na taxa de inscrição de concursos

Para o nível médio, será cobrada língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta, ética e integridade. Para aqueles candidatos que optarem pelo nível superior, além das matérias básicas, ainda contarão com conhecimentos específicos em cada área escolhida, seja para advogado, analista de sistema, arquiteto, arquivologista, assistente social e engenheiro.

A informática, segundo edições anteriores, costuma ter temáticas mais aplicadas nos certames. Quem fará a prova este ano, deve se atentar aos novos conteúdos divulgados nos editais, mas também estudar os temas mais recorrentes nas provas, que entre eles está:

Hardware - Dispositivos de Armazenamento, Memórias e Periféricos

Sistema Operacional

Windows

Navegadores (em especial, o Chrome e o Microsoft Edge)

Word (como atalhos do teclado)

Excel (planilhas e

Powerpoint

Extensões de arquivos

Correio eletrônico