Dicas de como estudar para conhecimentos gerais do concurso dos Correios

No dia 15 de dezembro, mais de 1,7 milhão de candidatos devem fazer o concurso público dos Correios, que está ofertando 3,5 mil vagas em todo o Brasil.

Após 13 anos de pausa na realização de um certame de nível nacional, o Correios vai oferecer vagas de nível médio para o cargo de Agente de Correios e de nível superior para Analista de Correios, com salários iniciais de R$ 2.429,26 e de R$ 6.872,48, respectivamente.

Alguns temas que devem cair no concurso já são de conhecimento de grande parte dos concurseiros, como língua portuguesa e matemática. Além disso, o certame vai exigir que o candidato tenha noções de conhecimentos gerais, que serão diferenciados com o nível escolhido pelo candidato.

Para o nível médio, será cobrada língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta, ética e integridade. Para aqueles candidatos que optarem pelo nível superior, além das matérias básicas, ainda contarão com conhecimentos específicos em cada área escolhida, seja para advogado, analista de sistema, arquiteto, arquivologista, assistente social e engenheiro.

A professora e especialista em Estudos Linguísticos e Literários, Rose Sampaio, explica ao Portal A TARDE que geografia costuma ser um dos temas mais recorrentes nessa área, e pensando nisso, separou dicas de como estudar para as temáticas de conhecimentos gerais no concurso dos Correios:

1. Estude por provas anteriores

A especialista explica que materiais que abordem conteúdos referentes a esta parte específica de conhecimentos gerais são mais difíceis de encontrar, então uma dica valiosa é estudar por provas anteriores, mesmo que a banca não seja a mesma que está responsável pela edição deste ano.

“A banca deve ter pouco banco de dados relacionados a esses conteúdos, justamente por não ter feito este tipo de concurso antes. Então, o candidato precisa realmente acessar sites como o PCI Concursos, acessar sites como o QConcursos, que é uma plataforma também de questões, disponibilizar diversas centenas, milhares de questões relacionadas a diversas disciplinas. Eles também contam com simulados gratuitos. Além disso, é importante também fazer revisões”, explica ela.

2, Use e abuse da IA

Uma das ferramentas tecnológicas mais utilizadas, a Inteligência Artificial pode ser uma grande aliada também para os concurseiros. Rose Sampaio explica que a IA pode ser usada para comentar questões de conhecimentos gerais, que geralmente não costumam ter similares.

“Requisitar a elaboração de algumas questões com formato para concurso público, resolver essas questões, pedir para que as questões sejam comentadas pela inteligência artificial são boas estratégias, mas isso tudo com muita moderação, porque às vezes a inteligência artificial não responde de maneira tão adequada.

3. Treine mente e corpo

Para além das dicas de conteúdos para estudar, a professora aconselha a treinar a mente e o corpo para a realização deste tipo de temática. Isso, segundo ela, dará a oportunidade de trabalhar o foco e a atenção

“É fundamental que o candidato tenha uma certa disciplina neste momento de preparação, que ele realmente tente resolver questões, tendo em vista que no dia da prova ele vai ter um tempo disponibilizado. Se o candidato não faz o treinamento de sentar e resolver questões, não é na hora da prova que ele vai conseguir fazer isso”, finaliza a especialista.