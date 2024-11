Concurso dos correios tem quase 1,7 milhão de inscritos

O certame oferecerá 3.469 vagas em todo as regiões do Brasil - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

O concurso público dos Correios tem quase 1,7 milhão de candidatos inscritos para as 3.511 vagas oferecidas. Dentre os inscritos, mais de 1,5 milhão buscam vagas de nível médio para o cargo de Agente de Correios, enquanto outros 111 mil se inscreveram para cargos de nível superior, como Analista de Correios.

As inscrições foram encerradas no último dia 28 de outubro e as provas estão previstas para ocorrer no dia 15 de dezembro em todo o Brasil, abrangendo 306 localidades, incluindo todos os estados e o Distrito Federal.

No último concurso, realizado em 2011, aproximadamente 1,1 milhão de candidatos disputaram 9.190 vagas. Nos últimos anos, não houve abertura de novas vagas devido à intenção de privatização da empresa, que não se concretizou.

Das 3.511 vagas disponíveis, 3.099 são de nível médio e 412 de nível superior, com reserva de 30% para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, superando a legislação que estabelece uma reserva de 20%. Além disso, 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

Para os cargos de Agente de Correios, o salário inicial é de R$ 2.429,26, e auxílio alimentação de cerca de R$ 1.400,00, totalizando aproximadamente R$ 4 mil mensais. Já para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48, resultando em uma remuneração total em torno de R$ 8,5 mil, considerando o mesmo valor do auxílio.

As especialidades de nível superior incluem advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro. Para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302,00.

Além dos salários, a empresa oferece a possibilidade de adesão a planos de saúde e previdência complementar. As provas para os cargos de Agente de Correios serão objetivas, com 50 questões, enquanto os candidatos a Analista de Correios enfrentarão provas objetivas e uma redação de até 30 linhas.

Os Correios operam uma extensa rede de atendimento, com 10 mil agências, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 85 mil trabalhadores.