Confira os concursos públicos da Bahia com inscrições até novembro

Para quem está mirando concursos públicos na Bahia deste ano, a atenção aos prazos de inscrições deve ser redobrada, isso porque diversos órgãos municipais e federais estão com diversas oportunidades abertas até o início ao meio do mês de novembro.

Cidades como Potiraguá, Ibirapuã, Feira de Santana, Formoso e entre outras estão com inscrições abertas em oportunidades que incluem cargos em educação, auxiliar, saúde, fiscal e muito mais. Algumas oportunidades oferecem vagas com salários de até R$ 5.000,00.

Confira as oportunidades:

Ibirapuã

A prefeitura de Ibirapuã está com dois editais abertos com 74 vagas em diversos cargos. Sob coordenação do Instituto Consulpam, o concurso vai preencher carreiras de níveis fundamental, médio, técnico e superior com salários que chegam a R$ 3.000,00, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana.

São oferecidos cargos de Professor, Auxiliar Administrativo, Monitor Escolar, Motorista, Secretário Escolar, Técnico em Enfermagem, Odontólogo, Educador Físico e muito mais. As inscrições seguem até o dia 13 de novembro e as provas estão previstas para o dia 8 de dezembro de 2024.

Potiraguá

Até o dia 10 de novembro, a prefeitura de Potiraguá está oferecendo 183 vagas no total, com salários iniciais que variam entre R$ 1.412,00 a R$ 3.200,00 por mês. O novo concurso público da Prefeitura de Potiraguá irá preencher cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior completo ou em licenciatura.

O Instituto Brasileiro Educar Conquista será responsável por coordenar o certame e as provas estão previstas para acontecer ainda no mês de dezembro de 2024, dia 1º.

IFBA - Feira de Santana

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) está com inscrições abertas, até o dia 7 de novembro, para o processo seletivo simplificado que oferece três vagas no cargo de professor substituto para atuação no campus de Feira de Santana.

As funções exigem, no mínimo, graduação na área de atuação e as remunerações ofertadas serão de R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

IFBaiano - Itaberaba

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO) está oferecendo uma vaga para Professor Substituto, no campus de Itaberaba. A oportunidade será para disciplina de Linguagens: Língua Portuguesa/Espanhol que exige licenciatura em letras vernáculas-português com habilitação em espanhol.

O salário mensal bruto do Professor Substituto portador do título de graduação será de R$ 3.412,63. Caso o candidato aprovado possua título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.924,53; título de Mestre, de R$ 4.692,37; e Doutor, de R$ 6.356,02. As inscrições seguem até o dia 11 de novembro.

IFBA - Formoso

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) oferece 13 vagas no cargo de professor substituto para atuação no campus de Formoso, com salários que vão de R$ 2.437,59 a R$ 3.412,63. Além disso, é oferecido auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 por regime de trabalho de 20 horas semanais e de R$ 1.000,00, por jornada de trabalho de 40 horas por semana e outros auxílios como saúde e educação.

As inscrições seguem até o dia 10 de novembro, exclusivamente pela internet, no site do IFBA. Não será cobrada taxa de inscrição para participar.

UFRB

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está com 43 vagas no cargo de Professor Substituto para lotação em várias unidades da UFRB. As inscrições devem ser realizadas pela internet, por meio do endereço eletrônico https://ufrb.edu.br/portal/concursos até o dia 10 de novembro de 2024. Será cobrada taxa de participação no valor de R$ 100,00.

Prefeitura de Ruy Barbosa

A Prefeitura de Ruy Barbosa está oferecendo 70 vagas em diferentes cargos de níveis médio e superior, para Assistente Administrativo e Professor de Educação Básica. Os salários variam de acordo com o cargo, entre R$ 1.454,36 e R$ 2.290,28 e os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 40 horas de trabalho por semana. As inscrições seguem até o dia 11 de novembro.

CRF-BA

O Conselho Regional de Farmácia do estado da Bahia (CRF-BA) inscreve até o dia 11 de novembro para concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Farmacêutico Fiscal. A função exige curso de nível superior em farmácia com registro no conselho de classe competente. O salário será de R$ 6.176,37, acrescido dos benefícios.

Câmara de Caetité-BA

A Câmara de Caetité, no estado da Bahia, anunciou o concurso público que vai preencher 17 vagas com chances para profissionais de níveis fundamental e médio. O salário dos cargos de Auxiliar Administrativo, Agente Administrativo, Auxiliar de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista "D", Secretária e Telefonista variam entre R$ 1.412,00 e R$ 5.000,00 para cumprir uma jornada de 30 ou 40 horas semanais de trabalho. As inscrições seguem até o dia 22 de novembro de 2024.