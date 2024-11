Rotina de estudo e autocuidado podem ajudar desempenho em concursos - Foto: Freepik/Reprodução

Desenvolver um cronograma regular de estudo e ter assiduidade nas práticas de autocuidado com o corpo e mente podem contribuir para um bom desempenho de pessoas que buscam uma vaga como servidor público em concursos.

A ansiedade e o nervosismo são reações naturais na vida de todo o ser humano, e diante uma prova de alta performance, como as de concurso, costumam ser ainda mais desafiadoras. Psicólogos ouvidos pelo A TARDE explicam que a preparação para certames exige um foco maior e abdicações que envolvem determinação e expectativa, e que, se não geridas adequadamente, podem se tornar um obstáculo revelando um conjunto de sintomas que pode afetar a performance esperada.

Uma dessas etapas de cuidados com a mente na preparação para concursos incluem reduzir a ansiedade quanto às expectativas futuras que a aprovação no concurso pode proporcionar. “Pensar no sentido maior auxilia na compreensão de que a prova está no aqui e agora, e os esforços realizados concentrados no passado. Pense além dos ganhos materiais e considere como essa oportunidade pode permitir que você faça a diferença na sociedade. Enxergar o concurso como um caminho para ser um agente de transformação além de si e contribuir para um mundo melhor dá um sentido mais profundo à sua escolha. Isso não apenas mitiga a ansiedade, mas também fortalece sua motivação intrínseca, que será um combustível durante os estudos”, explica a psicóloga Nádia Queiroz.

Para que isso seja possível, o candidato precisa reorganizar a sua rotina de estudos que incluem pausas regulares e autocuidados com o corpo e mente. “É importante inserir atividades de relaxamento, como meditação ou exercícios de respiração, para ajudar a controlar a ansiedade desde o início da preparação. Outra ação essencial é garantir uma boa noite de sono, pois o descanso adequado favorece a consolidação da memória e o aprendizado. Comer de forma equilibrada e praticar atividades físicas também contribuem para melhorar a função cognitiva”, contribui Aline Castro, especialista em Saúde Mental e Atenção Psicossocial.

Uma semana antes

Uma semana antes do concurso é o período em que o nervosismo pode ficar maior e mitigar esse sentimento pode trazer uma boa diferença no desempenho. O autocontrole e a concentração podem ser adotadas para manutenção da calma e do foco

“Um exemplo para alcançar isso é o “aterramento ou grounding”, um exercício simples para manter-se concentrado no aqui e agora, evitando que os pensamentos se percam em medos e preocupações futuras. Quando os sintomas da ansiedade começam a aumentar, a pessoa pode usar essa técnica para “aterrar” o desconforto da ansiedade, focando as experiências dos órgãos do sentido sentidos, como perceber, sentir os pés tocando o chão focado nas sensações dos músculos dos pés. Outra é concentrar na respiração fazendo o exercício 4-7-8 consiste em inspirar pelo nariz por 4 segundos, segurar o ar por 7 segundos e expirar lentamente pela boca por 8 segundos, mantendo os pensamentos livres”, aconselha Nádia Queiroz.

A psicóloga Aline dá contribuições para técnicas de estudo para esse período, revisando conteúdos de forma leve, sem sobrecarga de informações novas, focando na qualidade do estudo, não na quantidade.

“Realizar simulações de prova pode ajudar o candidato a se familiarizar com o ambiente de prova e diminuir o impacto do desconhecido no dia do exame. Práticas de autocuidado, como dormir bem, praticar exercícios físicos leves e manter uma alimentação saudável, ajudam a regular o estresse. Técnicas de respiração profunda e meditação são particularmente úteis para acalmar a mente e reduzir o nervosismo. Evitar o excesso de cafeína e manter-se conectado com atividades prazerosas também é essencial para equilibrar a mente”, explica ela.