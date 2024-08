'Enem dos Concursos': O que fazer na véspera da prova

A Bahia lidera o ranking de estados com maior número de candidatos, com 162.701 inscritos - Foto: Agência Brasil

A apenas dois dias da realização de um dos maiores concursos do Brasil, o candidato deve estar preparado para responder questões gerais, específicas e elaborar o tema da redação proposto pela banca do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

A prova será aplicada, pela primeira vez, em mais de 200 cidades do Brasil, com mais de 2,1 milhões de estudantes inscritos no certame. A Bahia lidera o ranking de estados com maior número de candidatos, com 162.701 inscritos que farão a prova no domingo, 18.

É comum que nesse período pré-concurso, os ânimos estejam agitados e a ansiedade a todo o vapor. Especialistas explicam que este sentimento é comum e normal em momentos em que exigem mais atenção dos estudantes, como no ENEM e em Concursos Públicos, e que algumas práticas podem ajudar a construir uma saúde mental robusta, essencial para enfrentar os desafios.



Para a psicóloga Nádia Queiroz, o candidato precisa controlar o estresse, através de práticas leves de atividades físicas. “Regularmente ajuda a liberar endorfina, que melhora o humor e reduz a ansiedade”, em entrevista ao A TARDE.

Candidatos tiveram quase oito meses para estudar e se preparar com os conteúdos que a banca costuma exigir em edital, e por isso, estudar de última hora não é um conselho dos profissionais.

Apesar de não fazer mal algum dar aquela última revisada dos conteúdos já estudados, o bom sono, para a profissional da área de saúde, é crucial para a concentração e foco na hora da realização de qualquer exame.

“Respeitar o sono é crucial para a consolidação da memória e o funcionamento cognitivo. Durante o sono, especialmente na fase do sono profundo, o cérebro processa e armazena as informações aprendidas durante o dia. A privação do sono pode levar a déficit de atenção e memória, comprometendo assim a tomada de decisões”, explica ela.

Sono é importante, e junto com ele, uma boa alimentação pode ajudar na produtividade do candidato. “Manter uma alimentação balanceada: consumir alimentos naturais e evitar os industrializados, como açúcares e gordura saturada”, explica Nádia.