Associação de motoristas critica bolsão oferecido pelo aeroporto: “muito pouco”

A entrega do novo Bolsão de Apoio para motoristas de aplicativo, taxistas e vans no Aeroporto de Salvador gerou críticas por parte da Associação dos Motoristas e Motociclistas de Aplicativo da Bahia (AMABA). O espaço foi inaugurado nesta quarta-feira, 6, pelo Salvador Bahia Airport, administrado pela VINCI Airports, e fica localizado na Avenida Carybé, a cerca de dois minutos do terminal.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente e fundador da AMABA, Douglas Carvalho, afirmou que a quantidade de vagas destinadas aos motoristas de aplicativo é insuficiente diante da demanda.

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Segundo ele, das 315 vagas disponíveis no bolsão, apenas 115 foram reservadas para aplicativos, sendo 100 destinadas à Uber e 15 à 99.

“15 vagas para a 99 é muito pouco. E as 100 vagas da Uber também ainda é muito pouco. O aumento dessas vagas seria importante”, declarou.

Douglas Carvalho também criticou o tempo de permanência gratuita no local. De acordo com ele, os motoristas têm direito a permanecer no bolsão por até 1h30. Após esse período, é cobrada uma taxa de R$ 15 por hora.

“A gente entende que uma hora e meia é muito pouco. Se ultrapassar esse tempo, o motorista precisa pagar”, afirmou.

Ainda segundo o representante da associação, a entidade pretende abrir diálogo com as empresas de aplicativo, a administradora do aeroporto e até com o Ministério Público do Trabalho para discutir melhorias no espaço e ampliação das vagas.

O que diz o Aeroporto de Salvador

De acordo com o Aeroporto de Salvador, o Bolsão de Apoio conta com 315 vagas e já inicia a operação com quatro operações de alimentação garantidas. São 115 vagas destinadas aos motoristas de aplicativo, 40 aos taxistas credenciados nas cooperativas parceiras e 15 a vans de turismo credenciadas.

"As vagas excedentes devem ser direcionadas, de forma avulsa, para motoristas em outros aplicativos ou com demandas específicas", disse a administração do terminal.