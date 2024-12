Atendimento presencial na Cotae é retomado nesta segunda-feira

As atividades no local estavam suspensas desde o último dia 18 - Foto: Divulgação

A Coordenação de Transportes Especiais (Cotae) retomou os atendimentos presenciais nesta próxima segunda-feira, 2. O novo local de atendimento fica na sede da Semob, na Rua Alceu Amoroso Lima, 581, Caminho das Árvores, em Salvador.

Só estão sendo atendidos os permissionários que realizaram o agendamento prévio através do site do Salvador Digital. Os permissionários de táxi, mototáxi, transporte escolar e veículos de turismo estão sendo atendidos presencialmente numa sala montada no térreo na data e horário agendados.

As atividades no local estavam suspensas desde o último dia 18, quando a antiga sede do setor, localizada no Vale dos Barris, foi invadida e teve os equipamentos furtados.



Salvador Digital

Ao todo, são oferecidos mais de 40 serviços de forma digital, através do Salvador Digital. O acesso pode ser feito por qualquer celular, computador ou tablet de forma gratuita, sendo necessário apenas ter cadastro na plataforma gov.br.

Os usuários também podem solicitar e receber documentos sem precisar se locomover: Certidão do Sistema de Táxi e Transportes Especiais, Declaração para isenção de IPI e ICMS, Inscrição de Condutor Auxiliar – Táxi e Escolar, Renovação de Cartão de Identificação do Autorizatário e Condutor Auxiliar – Táxi, Escolar e Mototáxi e Baixa do Condutor Auxiliar.