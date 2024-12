Coordenação de táxis nos Barris é furtada pela segunda vez na semana

Portas e vidraças da Cotae ficaram destruídas - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

A sede da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), foi furtada pela segunda vez na semana. Na madrugada desta quinta-feira, 21, a unidade que fica localizada na Avenida Vale dos Barris, foi arrombada e vandalizada. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), foram levados aparelhos de ar-condicionado, materiais de escritório e ferragens de toldos. Além disso, portas e vidraças da Cotae ficaram completamente destruídas.

No último domingo, 17, o atendimento presencial foi suspenso, após suspeitos invadiram o local e levaram monitores, cabos de energia elétrica e de redes.

De acordo com a secretaria, um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil. O atendimento na unidade segue suspenso, mas está sendo realizado de forma digital.



Serviço digital:

Os permissionários podem contar com a realização de serviços pela internet através da plataforma Salvador Digital. Ao todo, são ofertados mais de 40 serviços de forma digital, através do site (salvadordigital.salvador.ba.gov.br). O acesso pode ser feito por qualquer celular, computador ou tablet de forma gratuita, sendo necessário apenas ter cadastro na plataforma gov.br.

Também é possível solicitar e receber documentos sem precisar se locomover como: Certidão do Sistema de Táxi e Transportes Especiais, Declaração para isenção de IPI e ICMS, Inscrição de Condutor Auxiliar – Táxi e Escolar, Renovação de Cartão de Identificação do Autorizatário e Condutor Auxiliar – Táxi, Escolar e Mototáxi e Baixa do Condutor Auxiliar.