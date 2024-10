Atriz da Globo denuncia transfobia em voo que fez pouso de emergência

Atriz se identifica como travesti - Foto: Reprodução

Uma das ocupantes do voo AD4032, que ia de Recife para o Rio de Janeiro mas acabou fazendo um pouso de emergência em Salvador, era a atriz da Globo Isis Broken. Ela, que está no ar na novela 'No Rancho Fundo', disse que foi vítima de transfobia por parte dos tripulantes.

O caso ocorreu enquanto ela tentava buscar informações junto aos comissários sobre a pane. Isis Broken identifica-se como travesti e contou que um funcionário da empresa aérea referiu-se a ela usando a expressão masculina “senhor”.

"Eu falei que meu nome era Isis, que era senhora, e ele me chamou de senhor, um completo desrespeito. Eu pedi o crachá dele para saber o nome dele, ele não queria me dar o nome. Eles não dizem nada do que aconteceu, a gente vai sabendo por coisas que a gente foi vendo no meio do voo. Dizem que é uma pane, uma falha, mas a gente não sabe", desabafou em entrevista à TV Bahia.

Sobre esta situação, a Azul Linhas Aéreas não se manifestou a respeito.

"Pânico, choro e reza"

Passageiros do voo descreveram momentos de pânico a bordo da aeronave. O jornalista Thalles Mascarenhas, que estava no voo, compartilhou sua experiência ao Portal A TARDE. "Foi uma situação extremamente traumática, como se a morte estivesse pairando sobre nós. Havia muito pânico, rezas e choros, uma sensação de impotência."

Segundo Thalles, os passageiros perceberam problemas antes do aviso oficial. "O ar-condicionado emitia um barulho anormal, as aeromoças pareciam preocupadas e as luzes piscavam de forma descoordenada, além de um som que não parava de apitar".

O produtor musical do Grupo Menos é Mais, Miguel Alves que também estava a bordo, mencionou que foram orientados a assumir a posição de "brace" - quando passageiros colocam a cabeça entre os joelhos e abraçam as pernas a fim de diminuir os impactos de uma possível “aterragem” forçada - a qualquer momento, o que gerou pânico entre os passageiros.

Após o pouso, Thalles relatou que os passageiros reclamaram da falta de assistência da companhia, relatando que receberam apenas um voucher para alimentação e foram deixados esperando sem informações. "Estamos literalmente largados aqui, não houve empatia ou sensibilidade da companhia".

Thalles também mencionou a revolta entre os passageiros devido a uma nota oficial da companhia Azul, que alegava não ter ocorrido um pouso de emergência, contradizendo um avisa da própria aeromoça aos passageiros, conforme aúdio obtido pelo Portal A TARDE.

Além disso, alguns passageiros notaram uma rachadura na asa do avião após saírem da aeronave, mas não há informações sobre qualquer ligação com o incidente.

Apesar dos relatos dos passageiros, a Azul nega que tenha havido um pouso de emergência. "A Companhia esclarece que não houve pouso de emergência. O pouso aconteceu em segurança e os Clientes desembarcaram normalmente".

Inicialmente, a Salvador Bahia Airport classificou o incidente como "pouso de emergência", mas hora depois atualizou utilizando o termo "pouso de prioridade".