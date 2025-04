Autismo: Faculdade promove triagem gratuita para início de tratamento

Os atendimentos começam às 7h30 e devem se alongar por toda manhã - Foto: Divulgação

A Universidade Estácio, localizada no Stiep, realizará uma ação social no dia 12 de abril, das 7h30 às 12h, no campus Gilberto Gil, oferecendo avaliação multidisciplinar com terapeutas e médicos especializados. A triagem é uma etapa crucial para que as famílias obtenham o laudo necessário para iniciar o tratamento de crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A pedagoga, professora aposentada do estado e coordenadora pedagógica da rede municipal de ensino de Salvador, conhece de perto a realidade. É mãe e avó atípica. Por conhecer a dificuldade das famílias para ter acesso ao diagnóstico, propôs a ação para que outros profissionais pudessem se engajar na causa. “Não será possível obter o laudo no momento da ação em casos mais complexos, mas todas as famílias serão acolhidas e orientadas”, acrescenta.

A unidade do Centro Universitário Estácio da capital baiana vai disponibilizar as instalações da brinquedoteca, sala e consultórios de psicologia e sala para a ação social, que contará também com apoio de estudantes, professores e da coordenação do curso de Psicologia e do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico (NAAP). “Quanto mais cedo o diagnóstico acontece, maiores são as possibilidades de intervenção precoce, bem como chances de evolução e qualidade de vida. O ideal é que esse laudo seja obtido até os 3 anos de idade”, reforça a pedagoga Fernanda Menezes, coordenadora do NAAP.

As fichas já foram distribuídas com inscrição prévia e, neste sábado, 12, acontecerá a triagem. Os atendimentos começam às 7h30 e devem se alongar por toda manhã. Enquanto aguardam, as famílias poderão participar de rodas de conversa sobre direitos de crianças neurodivergentes e de atividades lúdicas monitoradas por uma equipe multidisciplinar. A organização solicita que as crianças estejam acompanhadas de apenas um responsável em detrimento do pouco espaço disponível na unidade.