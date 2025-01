Babalorixá explica a importância do banho de arroz e folhas

Babalorixá Pai Roberto de Ogum falou sobre os banhos de arroz, folhas e alfazema - Foto: Rebeca Nascimento / Ag. A TARDE

A Lavagem do Bonfim, uma das maiores festas religiosas do Brasil, é um momento que une devotos de diferentes crenças e tradições em uma celebração de fé e cultura. Em meio à multidão que se prepara para a festividade deste ano, o portal A TARDE conversou com Babalorixá Pai Roberto de Ogum, de 60 anos, uma figura respeitada que carrega quatro décadas de dedicação aos rituais que envolvem o Candomblé e a devoção ao Senhor do Bonfim, que é associado a Oxalá na religião afro-brasileira.



Ao ser questionado sobre a acessibilidade desse banho, Pai Roberto foi claro: “Vai depender da fé da pessoa. Se a pessoa tiver fé, pode tomar; mas se não acreditar, não adiantará nada.” Essa afirmação ressalta o papel fundamental da fé nas práticas espirituais, especialmente em um contexto onde a confiança no poder das energias e das divindades é imprescindível.