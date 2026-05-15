Bahia x Grêmio: metrô terá operação especial de transporte para partida

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Sistema metroviário funcionará em horário normal - Foto: Divulgação/Metrô Bahia

O Metrô Bahia realizará uma operação especial neste domingo, 17, para atender os torcedores que vão acompanhar a partida entre Bahia e Grêmio, marcada para as 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo a concessionária, que integra a plataforma de trilhos da Motiva, haverá reforço na quantidade de trens de acordo com a demanda de passageiros ao longo do dia. Além disso, o número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) será ampliado, principalmente nas estações mais próximas ao estádio.

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Apesar da operação especial, o sistema metroviário funcionará em horário normal, sem extensão no funcionamento.

De acordo com Cleo Garcia, gerente de Estações e Terminais do Metrô Bahia, a operação busca garantir mais conforto e agilidade aos passageiros durante a movimentação para o jogo.

“Teremos reforço na frota de trens e no efetivo de agentes nas estações, principalmente nas localizadas próximas à Arena Fonte Nova, assegurando mais segurança, agilidade e eficiência no atendimento aos passageiros durante a partida”, afirmou.