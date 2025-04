Baiana participa de competição de arbitragem internacional na Áustria

A estudante de direito Carol Nunes, de 19 anos - Foto: Arquivo Pessoal

A estudante baiana Carol Nunes, de 19 anos, foi selecionada pela Faculdade Baiana de Direito para participar, entre os dias 11 e 17 de abril, como pesquisadora da equipe da Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot).

Considerada a maior competição mundial de Arbitragem Comercial Internacional, a Vis Moot será realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Viena, na Áustria, com estudantes de mais de 80 países.

Os participantes terão treinamento nas Universidades da França e Alemanha, com as rodadas orais na Faculdade de Direito da Universidade de Viena (Juridicum).

A competição busca promover o estudo do direito comercial internacional e da arbitragem, em especial para disputas internacionais de resolução de negócios, através da sua aplicação a um problema concreto de um cliente, assim como de capacitar estudantes de direito em métodos de resolução alternativa de litígios.

Carol é filha dos advogados Carla Batista Neves e Manoel Nunes. Para a mãe dela, é uma grande realização ver a filha conquistar esse caminho.

"Esse é o futuro do direito, Arbitragem é um ramo do direito da busca de uma conciliação, de uma prática sem conflito. É o que há mais moderno hoje, a busca consensual pra resolver os conflitos sem necessidade da justiça. Ainda mais que, se tratando de Brasil, a gente tem um dos países com maior demanda judicial. Então, eu me sinto muito feliz por ela estar galgando esse caminho", disse a advogada Carla Batista.